Политолог раскрыл истинные мотивы Макрона, мечтающего об отправке войск на Украину
Политолог Перенджиев: Макрон хочет стать ключевым игроком в вопросе Украины
Эмманюэль Макрон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Antonin Albert
Президент Франции Эмманюэль Макрон, делая заявления об отправке войск на Украину, хочет стать ключевым игроком в вопросе конфликта, перехватив инициативу у властей Великобритании. Тем самым политик стремится взять под контроль финансовые потоки ЕС, которые предназначаются для Киева. Об этом рассказал доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев.
«Макрон под разговоры о вводе войск на Украину и их готовности что-то отражать, воевать и так далее, хочет получать деньги от Евросоюза. То есть он пытается сделать Францию ключевым игроком в украинском вопросе, лишив этой роли Великобритании», — подчеркнул собеседник Инфо24.
В то же время, по его словам, стремление ЕС придать своим войскам на Украине статус «миротворцев» обречены на провал. Политолог уверен, что Россия не согласится на размещение европейский военных. Более того, Москва может дать жёсткий ответ, если в Незалежной появятся иностранные вражеские войска.
Напомним, ранее Макрон заявил о начале подготовки «миссии сил сдерживания» для Украины. Президент Франции отметил, что военный контингент якобы будет выполнять роль сдерживающего фактора. Тем не менее Зеленского призвали не надеяться на Европу после саммита в Париже.