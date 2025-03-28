Политолог раскрыл истинные мотивы Макрона, мечтающего об отправке войск на Украину

Президент Франции Эмманюэль Макрон, делая заявления об отправке войск на Украину, хочет стать ключевым игроком в вопросе конфликта, перехватив инициативу у властей Великобритании. Тем самым политик стремится взять под контроль финансовые потоки ЕС, которые предназначаются для Киева. Об этом рассказал доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев.

В то же время, по его словам, стремление ЕС придать своим войскам на Украине статус «миротворцев» обречены на провал. Политолог уверен, что Россия не согласится на размещение европейский военных. Более того, Москва может дать жёсткий ответ, если в Незалежной появятся иностранные вражеские войска.