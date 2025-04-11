В МИД РФ заявили о недопустимости повторения «псевдомиротворчества» ОБСЕ в Украине и иностранной интервенции. Такое мнение высказал директор второго департамента стран СНГ российского МИД Алексей Полищук. Он также обвинил Лондон и Париж в подготовке военной интервенции под флагом «миротворцев‎».

«Повторение подобного псевдомиротворчества недопустимо, равно как и иностранная интервенция под мирогарантийными флагами», — заявил он в беседе с РИА «Новости».

Представитель МИД подчеркнул, что сотрудники Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе должны были следить за выполнением Минских соглашений, но на самом деле ситуация сложилась иначе. Полищук отметил, что представители ОБСЕ «работали на одну из сторон конфликта», подтасовывали доклады в пользу киевских властей, а также вели разведывательную деятельность против Донецка и Луганска.

По словам Полищука, Киев препятствует мирному урегулированию, саботируя даже мораторий на удары по объектам энергетики, из-за чего приезд миротворцев стал преждевременной мерой.