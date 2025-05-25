Собянин сообщил о ликвидации ещё двух дронов ВСУ, летевших на Москву

Расчёты противовоздушной обороны перехватили два украинских беспилотника, направлявшихся в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём Telegram-канале.

Ранее Life.ru сообщал, что обломки дрона ВСУ рухнули рядом со школой в подмосковных Бронницах. На данный момент место падения фрагментов БПЛА оцеплено, там работают специалисты, которые проводят необходимые исследования и обеспечивают безопасность. По предварительной информации, никто из людей не пострадал.