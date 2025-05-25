План «Ковёр» введён в аэропортах Нижнекамска и Ярославля

В аэропортах Нижнекамска (Бегишево) с 22:05 по московскому времени и Ярославля (Туношна) с 23:10 мск были введены временные ограничения на приём и выпуск самолётов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

«Для обеспечения безопасности полётов воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы», — отметил представитель ведомства.