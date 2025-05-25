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25 мая, 20:30

План «Ковёр» введён в аэропортах Нижнекамска и Ярославля

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Amazing Travels

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Amazing Travels

В аэропортах Нижнекамска (Бегишево) с 22:05 по московскому времени и Ярославля (Туношна) с 23:10 мск были введены временные ограничения на приём и выпуск самолётов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

«Для обеспечения безопасности полётов воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы», — отметил представитель ведомства.

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А ранее в Росавиации отменили план «Ковёр» в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский. С 22:18 по московскому времени они работают в штатном режиме. Временные ограничения действовали с 20:25 мск.

Тимур Хингеев
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