Росавиация сообщила о снятии ограничений в аэропортах Москвы

Московские аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский возобновили работу в штатном режиме после снятия ограничений на приём и отправку воздушных судов. Об этом заявили в Росавиации. Временный режим ограничений на полёты действовал с 20:25 по московскому времени.

«В аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.