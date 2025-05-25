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25 мая, 19:36

Росавиация сообщила о снятии ограничений в аэропортах Москвы

Росавиация: Ограничения в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский сняты

Самолёт. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jaromir Chalabala

Самолёт. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jaromir Chalabala

Московские аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский возобновили работу в штатном режиме после снятия ограничений на приём и отправку воздушных судов. Об этом заявили в Росавиации. Временный режим ограничений на полёты действовал с 20:25 по московскому времени.

«В аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что российские силы противовоздушной обороны отразили массированную атаку беспилотных летательных аппаратов. За семь часов был сбит 51 БПЛА Вооружённых сил Украины. Основной удар пришёлся на Курскую, Орловскую и Тульскую области. В небе над Москвой и Калужской областью также были уничтожены беспилотники.

Антон Голыбин
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