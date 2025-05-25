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Регион
25 мая, 17:48

Жители Тулы и Новомосковска сообщают о звуках взрывов

SHOT: Над Тулой и Новомосковском вновь звучат взрывы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Arturo Lopez Llontop

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Arturo Lopez Llontop

Над Тулой и Новомосковском вновь раздались мощные взрывы. По предварительной информации, уже сбито несколько воздушных целей. Местные жители рассказали, что звуки взрывов начали раздаваться в районе восьми часов вечера, сообщает SHOT.

Власти региона предупреждали о сохраняющейся угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). На данный момент информации о последствиях вечерней атаки не поступало. Специалисты продолжают работать на месте, жителей призвали соблюдать осторожность.

Мощные взрывы прогремели над Тулой, работает ПВО
Мощные взрывы прогремели над Тулой, работает ПВО

Ранее губернатор Тульской области Дмитрий Миляев рассказал, что российские средства ПВО отражают атаку беспилотников в регионе. Он также обратился к жителям региона с призывом к бдительности и неукоснительному соблюдению мер безопасности.

Полина Никифорова
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