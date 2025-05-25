Жители Тулы и Новомосковска сообщают о звуках взрывов

Над Тулой и Новомосковском вновь раздались мощные взрывы. По предварительной информации, уже сбито несколько воздушных целей. Местные жители рассказали, что звуки взрывов начали раздаваться в районе восьми часов вечера, сообщает SHOT.

Власти региона предупреждали о сохраняющейся угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). На данный момент информации о последствиях вечерней атаки не поступало. Специалисты продолжают работать на месте, жителей призвали соблюдать осторожность.