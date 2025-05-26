Убит Андрей Портнов
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 мая, 02:59

Оперштаб: В Кинешме в Ивановской области отражена атака дронов ВСУ

Беспилотник. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

Беспилотник. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

В городе Кинешма Ивановской области отражена атака беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в региональном оперативном штабе. По предварительной информации, пострадавших нет.

«В Кинешме отражена атака БПЛА. В промзоне зафиксировано падение обломков БПЛА. <...> Повреждена хозпостройка для хранения упаковки», — говорится в сообщении.

На месте происшествия работают спецслужбы. Как отметили в ведомстве, режим опасности БПЛА всё ещё сохраняется.

Росавиация: Ограничения введены в аэропортах Москвы и Калуги
Росавиация: Ограничения введены в аэропортах Москвы и Калуги

А ранее расчёты противовоздушной обороны перехватили два дрона ВСУ на подлёте к Москве. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, на месте падения обломков работают экстренные службы. О пострадавших не сообщается.

Тимур Хингеев
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Ивановская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar