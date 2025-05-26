Оперштаб: В Кинешме в Ивановской области отражена атака дронов ВСУ
Беспилотник. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek
В городе Кинешма Ивановской области отражена атака беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в региональном оперативном штабе. По предварительной информации, пострадавших нет.
«В Кинешме отражена атака БПЛА. В промзоне зафиксировано падение обломков БПЛА. <...> Повреждена хозпостройка для хранения упаковки», — говорится в сообщении.
На месте происшествия работают спецслужбы. Как отметили в ведомстве, режим опасности БПЛА всё ещё сохраняется.
А ранее расчёты противовоздушной обороны перехватили два дрона ВСУ на подлёте к Москве. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, на месте падения обломков работают экстренные службы. О пострадавших не сообщается.