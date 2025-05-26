Росавиация: Ограничения введены в аэропортах Москвы и Калуги
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В целях обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов введены временные ограничения на приём и выпуск самолётов в аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский и воздушной гавани Грабцево в Калуге. Об этом сообщает Росавиация.
«Для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов временные ограничения на их приём и выпуск действуют в аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский (Раменское) и Калуга (Грабцево)», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в течение семи часов российские системы ПВО успешно отразили массированную атаку украинских беспилотных летательных аппаратов. Наибольшее количество дронов было сбито над Курской, Орловской и Тульской областями. В Московском регионе удалось пресечь полёт шести аппаратов, а в Калужской области был уничтожен один БПЛА.