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26 мая, 01:55

Росавиация: Ограничения введены в аэропортах Москвы и Калуги

Самолёт. Обложка © Unsplash / Anna Gru

Самолёт. Обложка © Unsplash / Anna Gru

В целях обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов введены временные ограничения на приём и выпуск самолётов в аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский и воздушной гавани Грабцево в Калуге. Об этом сообщает Росавиация.

«Для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов временные ограничения на их приём и выпуск действуют в аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский (Раменское) и Калуга (Грабцево)», — говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что в течение семи часов российские системы ПВО успешно отразили массированную атаку украинских беспилотных летательных аппаратов. Наибольшее количество дронов было сбито над Курской, Орловской и Тульской областями. В Московском регионе удалось пресечь полёт шести аппаратов, а в Калужской области был уничтожен один БПЛА.

Антон Голыбин
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