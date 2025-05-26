Росавиация: Ограничения введены в аэропортах Москвы и Калуги

В целях обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов введены временные ограничения на приём и выпуск самолётов в аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский и воздушной гавани Грабцево в Калуге. Об этом сообщает Росавиация.

«Для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов временные ограничения на их приём и выпуск действуют в аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский (Раменское) и Калуга (Грабцево)», — говорится в сообщении.