В двух российских аэропортах ввели ограничения на полёты
В аэропортах Череповца и Вологды ввели временные ограничения на полёты
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В воздушных гаванях Вологды и Череповца были введены временные ограничения на приём и отправку самолётов. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.
О введении режима ограничений в аэропортах стало известно в 12:15 по московскому времени.
Ограничения в аэропортах вводятся на фоне угроз атаки украинских беспилотников. Так, только за прошедшие сутки почти 150 вражеских БПЛА было уничтожено над регионами РФ.