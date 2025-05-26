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Регион
26 мая, 09:36

В двух российских аэропортах ввели ограничения на полёты

В аэропортах Череповца и Вологды ввели временные ограничения на полёты

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Valentin Valkov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Valentin Valkov

В воздушных гаванях Вологды и Череповца были введены временные ограничения на приём и отправку самолётов. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

О введении режима ограничений в аэропортах стало известно в 12:15 по московскому времени.

В двух московских аэропортах ввели временные ограничения на полёты
В двух московских аэропортах ввели временные ограничения на полёты

Ограничения в аэропортах вводятся на фоне угроз атаки украинских беспилотников. Так, только за прошедшие сутки почти 150 вражеских БПЛА было уничтожено над регионами РФ.

Мария Любицкая
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