В двух московских аэропортах ввели временные ограничения на полёты

В аэропортах Домодедово и Жуковский были введены временные ограничения на приём и отправку самолётов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

Обе воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы для обеспечения безопасности граждан. Об этом стало известно в 8:30 утра по московскому времени.