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Регион
26 мая, 05:53

В двух московских аэропортах ввели временные ограничения на полёты

В аэропортах Домодедово и Жуковский введены временные ограничения

Самолёт. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sahara Prince

Самолёт. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sahara Prince

В аэропортах Домодедово и Жуковский были введены временные ограничения на приём и отправку самолётов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

Обе воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы для обеспечения безопасности граждан. Об этом стало известно в 8:30 утра по московскому времени.

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Прошедшей ночью ограничения уже вводились в Жуковском, Домодедово, а также во Внуково. Их сняли после того, как ситуация стабилизировалась. Это произошло спустя полтора часа после введения режима.

Мария Любицкая
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