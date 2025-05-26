В двух московских аэропортах ввели временные ограничения на полёты
В аэропортах Домодедово и Жуковский введены временные ограничения
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В аэропортах Домодедово и Жуковский были введены временные ограничения на приём и отправку самолётов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.
Обе воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы для обеспечения безопасности граждан. Об этом стало известно в 8:30 утра по московскому времени.
Прошедшей ночью ограничения уже вводились в Жуковском, Домодедово, а также во Внуково. Их сняли после того, как ситуация стабилизировалась. Это произошло спустя полтора часа после введения режима.