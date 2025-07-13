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Регион
13 июля, 06:28

«Впереди тернистый путь»: Украина объяснила пролёт Ан-124 над Киевом

Грищук: Самолёт Ан-124 пройдёт испытания в Германии

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Украинский грузовой самолёт Ан-124 авиакомпании Antonov Airlines, недавно пролетевший над Киевом, направлен на сертификационные испытания в Германию. Об этом сообщил инспектор Госавиаслужбы Украины Федор Грищук в запрещённой соцсети.

«Самолёт Ан-124-100 UR-82073 уже в Лейпциге. И хотя ещё впереди тернистый путь сертификационных испытаний, есть надежда увидеть его в небе Украины», — заявил Грищук.

Воздушному судну предстоит пройти комплекс проверок для восстановления лётной сертификации.

К слову, Ан-124 «Руслан» — один из самых грузоподъёмных серийных транспортных самолётов в мире, способный перевозить до 120 тонн груза. В последние годы парк этих машин в Украине значительно сократился.

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Ранее американское издание TWZ сообщило, что самолет Ан-124, был, предположительно, эвакуирован с территории Украины и направлен в Лейпциг, где находится офис компании «Антонов». Этот полёт над Киевом, зафиксированный 11 июля, стал первым с момента начала специальной военной операции (СВО), произошедшим вопреки действующему запрету на полёты в воздушном пространстве Украины.

Алиса Хуссаин
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