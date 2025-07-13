«Впереди тернистый путь»: Украина объяснила пролёт Ан-124 над Киевом

Украинский грузовой самолёт Ан-124 авиакомпании Antonov Airlines, недавно пролетевший над Киевом, направлен на сертификационные испытания в Германию. Об этом сообщил инспектор Госавиаслужбы Украины Федор Грищук в запрещённой соцсети.

«Самолёт Ан-124-100 UR-82073 уже в Лейпциге. И хотя ещё впереди тернистый путь сертификационных испытаний, есть надежда увидеть его в небе Украины», — заявил Грищук.

Воздушному судну предстоит пройти комплекс проверок для восстановления лётной сертификации.