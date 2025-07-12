В США объяснили задачу самолета Ан-124, пролетевшего над Киевом
TWZ: Пролет самолёта над Киевом мог быть связан с его ремонтом
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / muratart
Американское издание The War Zone (TWZ) сообщило об эвакуации из Киева тяжёлого транспортного самолёта Ан-124. По информации издания, самолет находился на аэродроме Святошино с начала специальной военной операции. Несмотря на боевые действия, аэродром, как утверждается, практически не пострадал. Предполагается, что перемещение самолёта в Европу могло быть вызвано необходимостью проведения ремонтных работ или технического обслуживания.
Согласно публикации, 2 июля издание получило от Planet Labs спутниковые снимки аэродрома. На фотографиях, сделанных над Святошино, были зафиксированы два самолёта Ан-124, внешне не имеющих серьёзных повреждений.
Напомним, 11 июля над Киевом был зафиксирован полёт самолёта, что стало первым подобным случаем с начала СВО. Это произошло, несмотря на действующий запрет на полеты в воздушном пространстве страны. Позднее появилась информация, что самолёт мог перевозить зенитный ракетный комплекс Patriot.