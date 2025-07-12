В США объяснили задачу самолета Ан-124, пролетевшего над Киевом

Американское издание The War Zone (TWZ) сообщило об эвакуации из Киева тяжёлого транспортного самолёта Ан-124. По информации издания, самолет находился на аэродроме Святошино с начала специальной военной операции. Несмотря на боевые действия, аэродром, как утверждается, практически не пострадал. Предполагается, что перемещение самолёта в Европу могло быть вызвано необходимостью проведения ремонтных работ или технического обслуживания.