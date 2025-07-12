Замеченный над Киевом самолёт Ан-124 приземлился в Германии
AeroTime: Ан-124, который видели в небе над Киевом, был перебазирован в Лейпциг
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Транспортный самолёт Ан-124, который накануне был зафиксирован в небе над Киевом, приземлился в немецком аэропорту Лейпциг/Галле. Информацию об этом распространил авиационный портал AeroTime.
Лейпцигский аэропорт служит базой для грузовых операций авиакомпании Antonov Airlines. С 2022 года компания разместила там пять Ан-124. Предполагается, что один из этих самолётов имеет регистрационный номер UR-82073.
Напомним, 11 июля над Киевом был зафиксирован полёт самолёта, что стало первым подобным случаем с начала СВО. Это произошло, несмотря на действующий запрет на полеты в воздушном пространстве страны. Позднее появилась информация, что самолёт мог перевозить зенитный ракетный комплекс Patriot.