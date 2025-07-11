«Сигналы высокого уровня»: Зеленский сообщил о возобновлении поставок американского оружия

Владимир Зеленский заявил, что поставки вооружения от США возобновились. По его словам, Украина получила положительные сигналы самого высокого уровня как из Вашингтона, так и от европейских партнёров.

«Мы работаем сейчас с партнёрами по новой поставке, над большим производством оружия на Украине и над большим обеспечением нашей армии», — сказал экс-комик в своём видеообращении.

Вместе с тем Зеленский заявил о необходимости решительных действий и санкций в отношении России в ближайшее время, выразив уверенность, что это якобы заставит Кремль изменить свою политику.