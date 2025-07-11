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11 июля, 18:26

«Сигналы высокого уровня»: Зеленский сообщил о возобновлении поставок американского оружия

Зеленский: США уже возобновили поставки оружия Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nicolas Economou

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nicolas Economou

Владимир Зеленский заявил, что поставки вооружения от США возобновились. По его словам, Украина получила положительные сигналы самого высокого уровня как из Вашингтона, так и от европейских партнёров.

«Мы работаем сейчас с партнёрами по новой поставке, над большим производством оружия на Украине и над большим обеспечением нашей армии», — сказал экс-комик в своём видеообращении.

Вместе с тем Зеленский заявил о необходимости решительных действий и санкций в отношении России в ближайшее время, выразив уверенность, что это якобы заставит Кремль изменить свою политику.

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Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о планах, согласно которым союзники Вашингтона по НАТО будут финансировать закупку американского оружия для Украины. По словам главы Белого дома, соответствующая договорённость была достигнута на саммите альянса в прошлом месяце.

Наталья Демьянова
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