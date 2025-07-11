Трамп: Союзники по НАТО будут платить за оружие, которое отправляют Украине
Дональд Трамп. Обложка © X / The White House
Союзники США по Североатлантическому альянсу будут платить за американское оружие, которое будет поставляться на Украину. Об этом заявил президент Соединённых Штатов Дональд Трамп.
«Мы направляем оружие в НАТО и НАТО на 100% оплачивает эти вооружения. Мы будем поступать с оружием следующим образом — оно будет направляться в [страны] НАТО и затем НАТО будет отдавать эти вооружения [Украине], и НАТО будет платить за это оружие», — сказал он в интервью телеканалу NBC News.
Это соглашение было достигнуто на саммите альянса в июне, уточнил глава Белого дома.
Ранее стало известно, что Дональд Трамп впервые использует президентские полномочия для отправки военной помощи Киеву. Стоимость нового пакета, по данным журналистов, может составить около 300 миллионов долларов.