Зеленский утверждает, что ФРГ купит у США две системы Patriot и подарит Украине

Владимир Зеленский заявил, что Германия хочет купить две системы ПВО Patriot у США для Украины. Также Норвегия готова приобрести ещё одну систему. На пресс-конференции в Риме киевский лидер заявил, что он в «позитивном диалоге» с президентом США Дональдом Трампом по этому вопросу.

«Мой запрос относительно 10 систем Patriot и соответствующего объёма ракет к этим системам. Германия готова оплатить, у меня есть с ними договорённости, — две системы. Норвегия готова оплатить — у меня есть двухсторонние договорённости с премьером — одну систему», — сказал бывший комик.

Он попросил купить 10 таких систем и нужное количество ракет к ним. Германия согласилась оплатить две системы, а Норвегия — одну.