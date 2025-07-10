Разуверившийся в переговорах Мерц собрался купить Patriot для защиты неба Украины
Канцлер Мерц: Германия планирует купить системы Patriot у США для Украины
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Германия собирается купить дополнительные системы противовоздушной обороны Patriot у США, чтобы передать их Украине. Об этом заявил канцлер Фридрих Мерц после встречи «коалиции желающих» в Риме по вопросам восстановления Незалежной.
«Мы готовы закупить дополнительные системы Patriot у США, чтобы предоставить их Украине. Министр иностранных дел [ФРГ Йоханн] Вадефуль и министр обороны [Борис] Писториус тесно координируют свои действия с нашими партнёрами для мобилизации дополнительной помощи», — сказал на пресс-конференции Мерц, который больше не верит в шансы на дипломатическое урегулирование конфликта.
Сам Мерц также отметил, что поддерживает связь с правительством США и американским президентом Дональдом Трампом по вопросу усиления защиты Украины от воздушных угроз. Он подчеркнул, что Германия продолжает помогать Киеву в этом направлении.
Ранее американские СМИ заявили, что президент США собирается передать Киеву ещё 10 ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны Patriot. Снаряды отправятся на Украину, когда Штаты закончат с проверкой собственных запасов.