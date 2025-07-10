Разуверившийся в переговорах Мерц собрался купить Patriot для защиты неба Украины

Германия собирается купить дополнительные системы противовоздушной обороны Patriot у США, чтобы передать их Украине. Об этом заявил канцлер Фридрих Мерц после встречи «коалиции желающих» в Риме по вопросам восстановления Незалежной.

«Мы готовы закупить дополнительные системы Patriot у США, чтобы предоставить их Украине. Министр иностранных дел [ФРГ Йоханн] Вадефуль и министр обороны [Борис] Писториус тесно координируют свои действия с нашими партнёрами для мобилизации дополнительной помощи», — сказал на пресс-конференции Мерц, который больше не верит в шансы на дипломатическое урегулирование конфликта.

Сам Мерц также отметил, что поддерживает связь с правительством США и американским президентом Дональдом Трампом по вопросу усиления защиты Украины от воздушных угроз. Он подчеркнул, что Германия продолжает помогать Киеву в этом направлении.