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9 июля, 08:13

Мерц: Дипломатические средства разрешения конфликта на Украине исчерпаны

Фридрих Мерц. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photocosmos1

Фридрих Мерц. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photocosmos1

Дипломатические средства разрешения конфликта на Украине, который продолжается с 2022 года, были исчерпаны. Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц во время выступления в Бундестаге.

«Дипломатические средства урегулирования украинского конфликта исчерпаны. Поэтому мы будем продолжать поддержку Киева», – обратился к парламентариям с трибуны немецкий политик.

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Напомним, стороны обменялись меморандумами в ходе второго раунда российско-украинских переговоров в Стамбуле 2 июня. Life.ru публиковал полный текст подготовленного РФ документа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал об отсутствии каких-либо препятствий для проведения третьего раунда встречи между Россией и Украиной. Москва находится на завершающей стадии согласования всех необходимых процедур с Киевом.

Андрей Бражников
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