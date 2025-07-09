Мерц: Дипломатические средства разрешения конфликта на Украине исчерпаны
Фридрих Мерц. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photocosmos1
Дипломатические средства разрешения конфликта на Украине, который продолжается с 2022 года, были исчерпаны. Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц во время выступления в Бундестаге.
«Дипломатические средства урегулирования украинского конфликта исчерпаны. Поэтому мы будем продолжать поддержку Киева», – обратился к парламентариям с трибуны немецкий политик.
Напомним, стороны обменялись меморандумами в ходе второго раунда российско-украинских переговоров в Стамбуле 2 июня. Life.ru публиковал полный текст подготовленного РФ документа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал об отсутствии каких-либо препятствий для проведения третьего раунда встречи между Россией и Украиной. Москва находится на завершающей стадии согласования всех необходимых процедур с Киевом.