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Регион
8 июля, 06:54

Россия передала Украине новое предложение по мирным переговорам через Турцию

Фидан: Турция ждёт ответа от Украины по проведению третьего раунда переговоров

Обложка © МИД Украины

Обложка © МИД Украины

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара ожидает от Украины информации о дате проведения третьего раунда переговоров по урегулированию украинского конфликта в Стамбуле. Об этом он заявил телеканалу TRT Haber по итогам участия в саммите БРИКС в Бразилии.

«Россия выразила готовность к третьему раунду переговоров. Теперь мы ждём ответ от украинской стороны», — сказал Фидан.

Министр иностранных дел также подчеркнул готовность Турции к организации встречи лидеров для обсуждения путей разрешения кризиса на Украине. Он отметил, что «нет никаких проблем с организацией встречи лидеров».

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Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал об отсутствии каких-либо препятствий для проведения третьего раунда встречи между Россией и Украиной. По словам представителя Кремля, Москва находится на завершающей стадии согласования всех необходимых процедур с Киевом.

Наталья Афонина
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