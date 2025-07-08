Россия передала Украине новое предложение по мирным переговорам через Турцию

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара ожидает от Украины информации о дате проведения третьего раунда переговоров по урегулированию украинского конфликта в Стамбуле. Об этом он заявил телеканалу TRT Haber по итогам участия в саммите БРИКС в Бразилии.

«Россия выразила готовность к третьему раунду переговоров. Теперь мы ждём ответ от украинской стороны», — сказал Фидан.

Министр иностранных дел также подчеркнул готовность Турции к организации встречи лидеров для обсуждения путей разрешения кризиса на Украине. Он отметил, что «нет никаких проблем с организацией встречи лидеров».