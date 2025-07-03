В Кремле заявили об отсутствии «затыков» по новому раунду переговоров с Украиной

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в процессе согласования сроков проведения нового раунда переговоров между Москвой и Киевом нет каких-либо препятствий. Комментируя ситуацию с определением дат, представитель Кремля также отметил, что необходимо завершить все необходимые процедуры согласования.

«Там нет затыков, просто нужно завершить все процедуры с согласованием, каждая из сторон ждёт предложения по срокам», — сказал Песков на брифинге.