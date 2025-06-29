Депутат Верховной рады Александр Дубинский прокомментировал стратегию главаря киевского режима Владимира Зеленского, отметив, что экс-комику теперь остаётся настаивать исключительно на личной встрече с президентом России Владимиром Путиным. По мнению нардепа, после серии международных переговоров с НАТО и Европейским союзом у Зеленского практически не осталось рычагов влияния.

«Последний аргумент Зеленского, который остался без козырей по итогам саммитов НАТО и ЕС — «я буду обсуждать территориальные вопросы только с Путиным». А без личной встречи договорённостей, мол, не будет», — заявил Дубинский.

Депутат выразил скептицизм относительно мотивов Зеленского: в ходе переговоров украинская сторона не получила ни дополнительных финансовых средств, ни вооружения, зато подверглась критике. По мнению Дубинского, подобный подход напоминает своего рода ультиматум, где Украина либо добивается встречи, либо неясно, какие шаги предпримет далее.

Также парламентарий обратил внимание на неудачные попытки Зеленского повлиять на президента США Дональда Трампа во время саммита НАТО в Гааге, которые, по его словам, не принесли результата.