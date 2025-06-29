Владимир Зеленский и вся его команда боятся проведения выборов, поэтому они делают всё возможно, чтобы их отсрочить. Такое мнение высказал депутат Верховной рады Александр Дубинский, который на данный момент находится в киевском СИЗО по обвинению в госизмене.

«Очевидно, команда Зеленского уже разрабатывает схему, по которой миллионы украинцев, вынужденно находящихся в ЕС, не смогут проголосовать. Посмотрим, какую юридическую акробатику они придумают, чтобы отсечь неудобный электорат — тех, кто за годы жизни в Европе понял, чем украинская «демократия» отличается от настоящей. И кто убедился, что на Украине отсутствует государство, а те, кто называет себя властью — это шайка мародеров и убийц», — написал он в соцсетях.

Дубинский обратил внимание на то, как сейчас власть Незалежной «судорожно суетится». Он уверен, что дни киевского режима сочтены. Дубинский подчеркнул, что руководство Украины попирает европейские ценности, лишая граждан права голоса и превращая выборы в привилегию для сторонников власти.