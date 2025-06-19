«Масштабная фальсификация»: Зеленского уличили в желании изменить конституцию Украины

Владимир Зеленский намерен изменить конституцию Украины, чтобы сохранить власть, потому что лишь на посту лидера страны может чувствовать себя в безопасности. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник. Однако, по словам экс-нардепа, есть два сценария развития событий после отмены военного положения.

Первый вариант заключается в фальсификации прямых выборов президента. Второй предполагает внесение конституционных поправок, которые позволят Раде избирать главу государства. Сам Зеленский настаивает на сценарии с участием депутатов парламента, подчеркнул собеседник «Ридуса».

«Это позволит ему переизбраться на новый срок. Победить на прямых выборах президента у него шансов мало, даже если будет масштабная фальсификация голосов. Правда, сначала Зеленский планирует провести выборы в Верховную раду, сохранив контроль над парламентом. Здесь он возлагает большие надежды на мажоритарщиков, которых можно подкупить», — отметил Олейник.