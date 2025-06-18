«А мы тихонько»: В Раде втайне от Зеленского готовятся к выборам президента

Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук сообщил, что в парламенте ведётся работа над подготовкой к возможным выборам, хотя и не предаётся широкой огласке.

«А мы тихонько, тихой сапой, это всё проговариваем. Но мы не хотим выносить это на политический уровень. Потому что сразу начнётся: «завтра выборы!» <...> Мы постоянно, на уровне согласительного совета, на уровне комитетов, проводим эти дискуссии», — заявил Стефанчук в интервью агентству РБК-Украина.

По его словам, депутаты совместно с представителями ЦИК обсуждают вопросы формирования списков избирателей и реестров, уделяя особое внимание участию украинцев, находящихся за рубежом. Стефанчук отметил, что пока не решено, какие выборы – парламентские или президентские – будут проведены первыми, учитывая конституционный запрет на их одновременную организацию.

Непрозрачность подготовки к выборам в условиях войны вызывает вопросы о легитимности и целесообразности такого процесса.

Парламентские выборы, запланированные на конец октября 2023 года, не прошли. Верховная рада девятого созыва работает дальше. Не состоялись и президентские выборы.