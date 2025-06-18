«А мы тихонько»: В Раде втайне от Зеленского готовятся к выборам президента
Спикер Рады Стефанчук: Депутаты тайно готовятся к президентским выборам
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Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук сообщил, что в парламенте ведётся работа над подготовкой к возможным выборам, хотя и не предаётся широкой огласке.
«А мы тихонько, тихой сапой, это всё проговариваем. Но мы не хотим выносить это на политический уровень. Потому что сразу начнётся: «завтра выборы!» <...> Мы постоянно, на уровне согласительного совета, на уровне комитетов, проводим эти дискуссии», — заявил Стефанчук в интервью агентству РБК-Украина.
По его словам, депутаты совместно с представителями ЦИК обсуждают вопросы формирования списков избирателей и реестров, уделяя особое внимание участию украинцев, находящихся за рубежом. Стефанчук отметил, что пока не решено, какие выборы – парламентские или президентские – будут проведены первыми, учитывая конституционный запрет на их одновременную организацию.
Непрозрачность подготовки к выборам в условиях войны вызывает вопросы о легитимности и целесообразности такого процесса.
Парламентские выборы, запланированные на конец октября 2023 года, не прошли. Верховная рада девятого созыва работает дальше. Не состоялись и президентские выборы.
Ранее Стефанчук заявил, что подписание каких-либо соглашений с Россией при управлении Владимира Зеленского исключено. Подобная ситуация будет сохраняться до тех пор, пока должность главы государства не займёт другой политик. Тем временем украинский парламент одобрил законопроект, разрешающий двойное гражданство, однако с ограничениями. Жители стран, включённых в определённый перечень, таких как Россия, Белоруссия, Боливия, Венесуэла, Зимбабве, Куба, Никарагуа, КНДР, Сирия и Судан, не смогут воспользоваться этой возможностью.