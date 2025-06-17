«На скорую руку»: В Раде раскритиковали строительство фортификаций в Сумской области

Оборонительные укрепления в Сумской области украинские войска возводили «на скорую руку» и под постоянным огнём российских подразделений. К тому моменту командование ВСУ уже отдавало приказ оставлять позиции в Курской области. Об этом заявил член оборонного комитета Верховной рады Сергей Рахманин.

«Фортификационные сооружения как системная масштабная полоса не строятся. Их начали строить тогда, когда фактически подразделения ВСУ выходили уже из Курской области, делали их непосредственно под огнём. <...> Фортификации были сделаны на скорую руку, они не были сделаны вовремя», — сказал он.