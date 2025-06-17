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17 июня, 06:57

Киев решил перебросить под Сумы подразделения батальона Челебиджихана*

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vitaliy Holovin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vitaliy Holovin

Подразделения батальона имени Номана Челебиджихана* переброшены на Сумское направление. Об этом рассказали в российских силовых структурах.

«На сСмское направление враг перебросил подразделения 48-го отдельного штурмового батальона, 87-го батальона 106 отдельной бригады теробороны (Каменец-Подольский, Хмельницкая область), а также 8-го полка сил специальных операций. 48 ошб (батальон имени Челебиджихана*)»,сказал собеседник ТАСС.

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Напомним, Армия РФ активно продвигается в Сумской области, освобождая всё новые и новые населённые пункты. В Раде уже забили тревогу из-за наступления российских войск на Сумы и напомнили, что до Киева – 300 км.

*Организация признана террористической, её деятельность запрещена на территории РФ.

Мария Любицкая
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