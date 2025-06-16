Командование украинской армии собирается озвучивать в фронтовых сводках новое направление боевых действий — Северо-Слобожанское. Из докладов Генштаба ВСУ следует, что речь идёт о Сумской области, где стремительно продвигаются войска России.

Ранее украинский генштаб именовал участок «Курским направлением». Однако после того, как украинские бойцы были выбиты из российского региона, название стало неактуальным. Также переименовано Киевом и Харьковское направление. Оно стало Южно-Слобожанским.