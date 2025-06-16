ПМЭФ
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 июня, 09:31

Грядёт битва за Сумы: Армия России навязала Генштабу ВСУ новый фронт

Генштаб ВСУ ввёл в сводки новое направление из-за наступления Армии РФ на Сумы

Обложка © president.gov.ua

Обложка © president.gov.ua

Командование украинской армии собирается озвучивать в фронтовых сводках новое направление боевых действий — Северо-Слобожанское. Из докладов Генштаба ВСУ следует, что речь идёт о Сумской области, где стремительно продвигаются войска России.

Ранее украинский генштаб именовал участок «Курским направлением». Однако после того, как украинские бойцы были выбиты из российского региона, название стало неактуальным. Также переименовано Киевом и Харьковское направление. Оно стало Южно-Слобожанским.

Крах обороны Сум: почему наступление ВС РФ пугает украинских депутатов
Крах обороны Сум: почему наступление ВС РФ пугает украинских депутатов

Напомним, Армия РФ активно продвигается в Сумской области, освобождая всё новые и новые населённые пункты. Кроме того, Минобороны РФ официально подтвердило заход ВС РФ в Днепропетровскую область. В Раде забили тревогу из-за наступления российских войск на Сумы и напомнили, что до Киева – 300 км.

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar