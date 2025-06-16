Грядёт битва за Сумы: Армия России навязала Генштабу ВСУ новый фронт
Генштаб ВСУ ввёл в сводки новое направление из-за наступления Армии РФ на Сумы
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Командование украинской армии собирается озвучивать в фронтовых сводках новое направление боевых действий — Северо-Слобожанское. Из докладов Генштаба ВСУ следует, что речь идёт о Сумской области, где стремительно продвигаются войска России.
Ранее украинский генштаб именовал участок «Курским направлением». Однако после того, как украинские бойцы были выбиты из российского региона, название стало неактуальным. Также переименовано Киевом и Харьковское направление. Оно стало Южно-Слобожанским.
Напомним, Армия РФ активно продвигается в Сумской области, освобождая всё новые и новые населённые пункты. Кроме того, Минобороны РФ официально подтвердило заход ВС РФ в Днепропетровскую область. В Раде забили тревогу из-за наступления российских войск на Сумы и напомнили, что до Киева – 300 км.