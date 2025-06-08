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8 июня, 08:50

Наши танкисты стремительно идут в наступление в Днепропетровской области

Наша армия вышла на западную границу ДНР и наступает в Днепропетровской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Nikonov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Nikonov

Российские военнослужащие «Центральной» группировки приблизились к границе ДНР и продолжают развивать успехи в Днепропетровской области. Об этом сообщили в МО РФ.

«Подразделения 90-й танковой дивизии группировки войск «Центр» вышли на западную границу ДНР и продолжают развивать наступление на территории Днепропетровской области», — докладывает Минобороны РФ.

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Ранее военный эксперт заявил, что в этом году грядет кульминация битвы за Донбасс. По его словам, решающее сражение за Красный Лиман произойдёт этим летом. Контроль над ним откроет ВС РФ путь к стратегически важным населённым пунктам.

Владимир Озеров
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