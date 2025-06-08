Наши танкисты стремительно идут в наступление в Днепропетровской области

Российские военнослужащие «Центральной» группировки приблизились к границе ДНР и продолжают развивать успехи в Днепропетровской области. Об этом сообщили в МО РФ.

Ранее военный эксперт заявил, что в этом году грядет кульминация битвы за Донбасс. По его словам, решающее сражение за Красный Лиман произойдёт этим летом. Контроль над ним откроет ВС РФ путь к стратегически важным населённым пунктам.