Военный эксперт рассказал, где этим летом произойдёт кульминация битвы за Донбасс
Эксперт Дандыкин: Освобождение Красного Лимана будет кульминацией битвы за ДНР
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Военный эксперт Василий Дандыкин прогнозирует, что этим летом произойдёт решающий этап боевых действий в Донецкой Народной Республике. По его оценке, ключевым событием станет установление контроля Вооружённых сил России над Красным Лиманом, что откроет путь к освобождению других стратегически важных населённых пунктов региона.
«Впереди у нас кульминация боёв в ДНР — агломерация Дружковка — Константиновка — Славянск — Краматорск. А с севера — Северск и главный город ДНР — Красный Лиман с Харьковского направления. Кульминация этим летом будет, уверен. На Южно-Донецком направлении ВС РФ продвигаются сейчас очень активно, на стыке Запорожской, Днепропетровской областей и ДНР. Это самые укреплённые населённые пункты», — приводит слова эксперта NEWS.ru.
Ранее Василий Дандыкин называл следующую цель Армии России после Красного Лимана. По его мнению, освободив этот важнейший город, ВС РФ пойдут на Славянск. Однако перед этим будет необходимо выбить ВСУ из Покровска.