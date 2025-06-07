Военный эксперт рассказал, где этим летом произойдёт кульминация битвы за Донбасс

Военный эксперт Василий Дандыкин прогнозирует, что этим летом произойдёт решающий этап боевых действий в Донецкой Народной Республике. По его оценке, ключевым событием станет установление контроля Вооружённых сил России над Красным Лиманом, что откроет путь к освобождению других стратегически важных населённых пунктов региона.

«Впереди у нас кульминация боёв в ДНР — агломерация Дружковка — Константиновка — Славянск — Краматорск. А с севера — Северск и главный город ДНР — Красный Лиман с Харьковского направления. Кульминация этим летом будет, уверен. На Южно-Донецком направлении ВС РФ продвигаются сейчас очень активно, на стыке Запорожской, Днепропетровской областей и ДНР. Это самые укреплённые населённые пункты», — приводит слова эксперта NEWS.ru.