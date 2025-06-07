Новости СВО. Освобождена Фёдоровка, в Киеве уничтожен Patriot, Украина отказалась забирать тела своих боевиков, 7 июня ВС РФ выходят к Днепропетровской области, ВСУ разбиваются о Тёткино, Стамбульские соглашения опять нарушены — дайджест Life.ru 6 июня, 21:07 Расчёты Армии России уничтожают позиции ВСУ на Южнодонецком направлении. Обложка © РИА Новости / Станислав Красильников

Донецкая Народная Республика, 7 июня

В Донецкой Народной Республике освобождена Фёдоровка. Под контроль России она перешла благодаря бойцам группировки войск «Восток». Она находится в девяти километрах от Днепропетровской области.

— Группировка «Восток» продолжает зачищать от противника Южно-Донецкое направление. Ближайшие цели здесь — расположенные севернее Комар, Мирное и Поддубное. Одновременно к этому треугольнику по трассе Н15 пробиваются подразделения со стороны Богатыря, — пишет военный корреспондент Александр Коц.

Ещё на одном участке на границе с Днепропетровской областью у нас также фиксируют успешные действия. Военный блогер Юрий Подоляка утверждает, что оборона ВСУ у Новониколаевки «дрогнула». После того как этот населённый пункт будет освобождён, Россия получит ещё один выход в соседний регион.

Карта СВО на 7 июня 2025 года. Российская армия полностью освободила Фёдоровку в ДНР. Фото © Telegram / divgen

Курская область, 7 июня

Киев продолжает безуспешные попытки выдвинуться к курскому селу Тёткино. Кроме того, бои идут за Новый Путь и Весёлое.

— Враг применяет большое количество ударных дронов, осложняя снабжение и эвакуацию раненых. Ночью на охоту выходят дроны по типу «Баба Яга», делают сбросы 82 мм и 120 мм мин, осуществляют дистанционное минирование путей снабжения нашей группировки. Враг активно применяет авиацию и РСЗО на данном направлении, — сообщает «Старший пограннаряда», добавляя, что российские войска продолжают контролировать курское приграничье.

Удары возмездия по регионам Украины

Российские войска начали отвечать за удары по своей территории. Под раздачу попали объекты в нескольких регионах Украины, в том числе в Киеве. Предварительно, в столице уничтожен американский ЗРК Patriot. Кроме того, разбита ТЭЦ-5 и склады компании «Импорт Транс Логистик». Эта фирма работала в интересах ВСУ, используя помещения под хранение вооружения, а транспорт — для его перевозки.

— Если вы внимательно читали заявления Минобороны России — там написано, что «в ответ на террористические акты киевского режима», — объяснил Дмитрий Песков, почему ВС РФ ударили по украинским объектам.

Артиллеристы группировки войск «Восток» уничтожили укреплённые позиции противника в лесополосах на Южно-Донецком направлении. Видео © Telegram / mod_russia

Как военкомы Украины раскололи общество

Украинские СМИ наконец-то заметили, что общество идёт к расколу. И всему виной ТЦК и позиция властей. У народа всё чаще преобладают идеи, что «ТЦК — преступники» и «прячьтесь от ТЦК, потому что скоро будет мир». Вместе с этим витает идея о неких скорых выборах.

— Этим мифом живут и власть, и оппозиция. Власти изолируют оппозицию, вводят санкции против её лидеров, пытаются монополизировать медиа. Оппозиция же видит во власти только угрозу, не хочет признавать правильность её отдельных действий и часто переходит к критике личностей, — говорится в материале местной прессы.

И всё это ведёт к расколу, при этом многие видят в тех же ТЦК большую угрозу, чем в России. Хотя какая от России может быть угроза, кроме качественных дорог, бесплатного образования и медицины, стабильной работы и других благ? Пример — Херсонская область, про которую украинские власти в своё время забыли.

Журналисты предлагают взять ответственность действующей власти, чтобы та объединило общество. Но нужно понимать, что сам народ уже не верит Зеленскому. А всё начиналось с красивых речей в 2019 году.

Срыв стамбульских договорённостей

В очередной раз Украина сорвала договорённости. На этот раз касающиеся обмена телами погибших. «Рыбарь» сообщает, что процедура должна была пройти в Белоруссии, но украинская сторона не приехала.

— Что стало причиной неявки представителей ВСУ в назначенное место, остаётся неясным. Такой жест может стать препятствием для дальнейшего гуманитарного взаимодействия по обмену не только телами, но и военнопленными, — пишет «Рыбарь».

По сведениям автора канала, из Ростова-на-Дону прибыло 150 машин, в каждой от 20 до 40 тел. То есть минимум 3000 цинковых гробов до сих пор находятся у России. После такого военкор Александр Сладков предложил ввести штрафы для тех, кто не будет исполнять договорённости.

Неслучайно киевский режим не желает возвращения тел своих погибших боевиков. Тем более в соответствии с новым законом, принятым накануне нелегитимной Радой, пропавших без вести в результате конфликта признают погибшими только через два года после его окончания. Смерть пропавшего придётся доказывать в судебном порядке. Видимо, вопрос банален — на выплаты семьям нет средств. Или нет намерения их выдавать.

Авторы Даниил Черных