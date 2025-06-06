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Регион
6 июня, 09:40

Армия России освободила Фёдоровку в ДНР

Обложка © VK / Минобороны РФ

Обложка © VK / Минобороны РФ

Армия России освободила Фёдоровку в ДНР. Заявление сделало Минобороны РФ в ходе брифинга.

В сообщении оборонного ведомства указано, что населённый пункт перешёл под контроль наших сил благодаря действиям группировки войск «Восток»

Армия России освободила Алексеевку в Сумской области
Армия России освободила Алексеевку в Сумской области

Ранее подразделения группировки войск «Север» Армии России освободили Андреевку Сумской области. Перед этим ВС РФ освободили населённые пункты Водолаги в Сумской области и Новополь в ДНР. Водолаги перешли под контроль группировки войск «Север», а бойцы из группировки «Восток» заняли Новополь.

Оксана Попова
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