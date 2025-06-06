Армия России освободила Фёдоровку в ДНР
Обложка © VK / Минобороны РФ
Армия России освободила Фёдоровку в ДНР. Заявление сделало Минобороны РФ в ходе брифинга.
В сообщении оборонного ведомства указано, что населённый пункт перешёл под контроль наших сил благодаря действиям группировки войск «Восток»
Ранее подразделения группировки войск «Север» Армии России освободили Андреевку Сумской области. Перед этим ВС РФ освободили населённые пункты Водолаги в Сумской области и Новополь в ДНР. Водолаги перешли под контроль группировки войск «Север», а бойцы из группировки «Восток» заняли Новополь.