Минобороны РФ: Армия России освободила Андреевку в Сумской области
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Подразделения группировки войск «Север» Армии России за прошедшие сутки освободили Андреевку Сумской области. Об этом 3 июня сообщили в Минобороны РФ.
«Подразделения группировки войск «Север» в результате активных действий освободили населённый пункт Андреевка Сумской области», — проинформировали в военном ведомстве.
Темпы продвижения ВС РФ выросли по всей линии фронта, в том числе и в Сумской области. В американском институте изучения войны ранее обратили внимание на рывок российской армии сразу в трёх районах в этом участке зоны СВО, что позволило подойти вплотную в региональному центру — Сумам. Аналитики допускают, что Армия России может начать операцию по освобождению города уже в ближайшем будущем.