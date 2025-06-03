Минобороны РФ: Армия России освободила Андреевку в Сумской области

Темпы продвижения ВС РФ выросли по всей линии фронта, в том числе и в Сумской области. В американском институте изучения войны ранее обратили внимание на рывок российской армии сразу в трёх районах в этом участке зоны СВО, что позволило подойти вплотную в региональному центру — Сумам. Аналитики допускают, что Армия России может начать операцию по освобождению города уже в ближайшем будущем.