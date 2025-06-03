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3 июня, 09:31

Минобороны РФ: Армия России освободила Андреевку в Сумской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DZMITRY SCHAKACHYKHIN

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DZMITRY SCHAKACHYKHIN

Подразделения группировки войск «Север» Армии России за прошедшие сутки освободили Андреевку Сумской области. Об этом 3 июня сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск «Север» в результате активных действий освободили населённый пункт Андреевка Сумской области», проинформировали в военном ведомстве.

Новости СВО. Освобождена Новониколаевка, Киев может потерять Одессу, в Стамбуле достигли договорённостей об обменах, 3 июня
Новости СВО. Освобождена Новониколаевка, Киев может потерять Одессу, в Стамбуле достигли договорённостей об обменах, 3 июня

Темпы продвижения ВС РФ выросли по всей линии фронта, в том числе и в Сумской области. В американском институте изучения войны ранее обратили внимание на рывок российской армии сразу в трёх районах в этом участке зоны СВО, что позволило подойти вплотную в региональному центру — Сумам. Аналитики допускают, что Армия России может начать операцию по освобождению города уже в ближайшем будущем.

Юрий Лысенко
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