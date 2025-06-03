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Регион
3 июня, 08:50

Путин санкционировал рывок: В США назвали город, который скоро перейдёт под контроль России

ISW: Войска РФ приблизились к украинским Сумам и готовы освободить город от ВСУ

Обложка © ТАСС /Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС /Алексей Коновалов

В Сумской области Российская армия совершила рывок вперёд сразу в трёх районах и вплотную приблизилась к Сумам. Скорее всего, ВС РФ попытаются взять город под свой контроль уже в ближайшее время. Так пишут аналитики американского Института изучения войны (ISW).

В публикации отмечается, что российские военные активно расширяют линию фронта под Сумами, наступление ведётся с севера и северо-востока, при этом украинские войска сдают позиции и уходят всё глубже в тыл, оборона сыплется на глазах. Как полагают американские эксперты, подобные действия Армии России вполне могут вписываться в стратегию создания «буферной зоны» для защиты российских границ от атак ВСУ, о чём не раз говорили в Кремле.

«Россияне, вероятно, намерены усилить удары беспилотниками и артиллерией по городу, чтобы поддержать дальнейшее продвижение в направлении Сум, и стремятся в будущем провести наступательную операцию по захвату города», — сказано в статье.

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Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин объявил, что российские военные приступили к созданию буферной зоны вдоль границы с Незалежной. Смысл этого пространства в предотвращении обстрелов приграничных российских регионов. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев также отмечал, что продолжение поставок оружия киевскому режиму со стороны Запада может привести к тому, что почти вся территория Украины превратится в буферную зону.

Татьяна Миссуми
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