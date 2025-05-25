Буферная зона может занять почти всю Украину, заявил Медведев
Медведев: Если поддержка Киева не прекратится, то Украина превратится буферную зону
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Продолжение поставок оружия киевскому режиму может привести к тому, что значительная часть территории Украины превратится в буферную зону. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Медведев показал, как может выглядить буферная зона на Украине. Видео © X / Dmitry Medvedev
В своём аккаунте в соцсети Х он опубликовал видео, где практически вся территория Украины, за исключением небольшого западного региона, была представлена как потенциальная буферная зона.
«Если военная помощь бандеровскому режиму продолжится, буферная зона может выглядеть следующим образом», — подписал ролик Медведев.
Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин объявил, что российские военные приступили к созданию буферной зоны вдоль границы с Незалежной. Смысл этого пространства в предотвращении обстрелов приграничных российских регионов — Белгородской, Курской и Брянской областей, смежных с Харьковской, Сумской и Черниговской областями Украины.