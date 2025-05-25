Продолжение поставок оружия киевскому режиму может привести к тому, что значительная часть территории Украины превратится в буферную зону. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Медведев показал, как может выглядить буферная зона на Украине. Видео © X / Dmitry Medvedev

В своём аккаунте в соцсети Х он опубликовал видео, где практически вся территория Украины, за исключением небольшого западного региона, была представлена как потенциальная буферная зона.

«Если военная помощь бандеровскому режиму продолжится, буферная зона может выглядеть следующим образом», — подписал ролик Медведев.