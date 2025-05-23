Раскрыты нюансы, которые важно учесть при создании буферной зоны с Украиной

Озвученная президентом России Владимиром Путиным формулировка о создании буферной зоны на Украине достаточно обтекаема и может подразумевать разную глубину в зависимости от типа вооружений, от которого должна защищать. Об этом в разговоре с Life.ru заявил полковник в отставке, военный эксперт Михаил Тимошенко.

Владимир Владимирович сформулировал создание буферной зоны очень обтекаемо. У противника есть разные виды вооружений. А вот те беспилотники, которые до Москвы долетают, они должны долетать или это буферная зона должна исключить? Если исключить, значит, Украину всю надо зачищать до западных границ. Я не знаю, что Владимир Владимирович имел в виду. Если бы мне было приказано создать буферную зону, которая исключает атаку любым вооружением по территории моей страны, я бы создавал такую километров на 800. Михаил Тимошенко Полковник в отставке, военный эксперт

Наш собеседник отметил, что идею санитарной зоны ещё в начале прошлого века пытались претворить в жизнь страны Антанты на рубежах Советского Союза. Также и СССР после Великой Отечественной войны создавал буферную зону из стран Варшавского договора, которая, впрочем, позже распалась.

Офицер пояснил, что буферная зона для защиты от ствольной артиллерии потребует глубину 50 километров, так как современные установки с активно-реактивными снарядами бьют на дистанцию 45 километров. А если речь идёт о тактических ракетах — то потребуется глубина 100 километров.

«Но сейчас почему-то начинают вести речь о зоне глубиной 30 километров. А дальше как мы считаем эти 30 километров? 15 к нам, 15 к ним? А те, кто живёт в 15-километровой половине зоны на нашей территории, значит, тоже можно зацепить. То есть сейчас создание буферной зоны — вот это вопрос такой, я бы сказал, обсуждаемый. Это вопрос для переговоров — глубина этой зоны», — заключил Тимошенко.