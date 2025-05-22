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Регион
22 мая, 14:50

Путин объявил о начале создания ВС РФ буферной зоны на границе с Украиной

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Российские военные занимаются созданием буферной зоны вдоль границы с Украиной. Об заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством в онлайн-формате.

Путин объявил о начале создания буферной зоны на границе с Украиной. Видео © Life.ru

«Уже говорил, что было принято решение о создании буферной зоны безопасности вдоль границы! Наши вооружённые силы эту задачу решают», — подчеркнул глава государства.

Буферная зона необходима, чтобы не дать ВСУ обстреливать приграничные регионы России — Белгородскую, Курскую и Брянскую области. Ранее в Госдуме отмечали, что буферная зона должна простираться вплоть до города Конотоп Сумской области. Армия РФ сейчас продвигается в этом регионе. Так, недавно был освобождён населённый пункт Марьино. На этом фоне Киев начал эвакуацию жителей более 200 населённых пунктов Сумской области.

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Никита Никонов
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