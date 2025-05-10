Зеленский счёл идею создания буферной зоны на Украине «не очень живой»

Владимир Зеленский заявил, что официальных предложений о создании 30-километровой демилитаризованной зоны Украине не поступало. Но, по его мнению, эта идея, в текущих условиях, не выглядит реалистичной.

Украинский политик объяснил свою позицию тем, что современные вооружения, включая беспилотники и дальнобойную артиллерию, имеют дальность действия, значительно превышающую 30 километров. Зеленский также указал на сложность определения статуса территорий, которые могут войти в такую демилитаризованную зону. В частности, он подчеркнул, что разделение зоны на две части поставит под вопрос принадлежность Херсона.

«Что мы будем делать с городом Херсон? Если не будет украинских войск в Херсоне, у нас не будет Херсона», — подчеркнул политик.

Он также пожаловался, что в некоторых районах отвод украинских войск приведёт к отступлению практически до Сум и Харькова.