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Регион
10 мая, 14:54

Зеленский счёл идею создания буферной зоны на Украине «не очень живой»

Владимир Зеленский. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Review News

Владимир Зеленский. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Review News

Владимир Зеленский заявил, что официальных предложений о создании 30-километровой демилитаризованной зоны Украине не поступало. Но, по его мнению, эта идея, в текущих условиях, не выглядит реалистичной.

Украинский политик объяснил свою позицию тем, что современные вооружения, включая беспилотники и дальнобойную артиллерию, имеют дальность действия, значительно превышающую 30 километров. Зеленский также указал на сложность определения статуса территорий, которые могут войти в такую демилитаризованную зону. В частности, он подчеркнул, что разделение зоны на две части поставит под вопрос принадлежность Херсона.

«Что мы будем делать с городом Херсон? Если не будет украинских войск в Херсоне, у нас не будет Херсона», — подчеркнул политик.

Он также пожаловался, что в некоторых районах отвод украинских войск приведёт к отступлению практически до Сум и Харькова.

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Ранее специальный представитель президента США по Украине Кит Келлог сообщал, что власти Украины рассматривают вариант создания 30-километровой зоны, свободной от военных, вдоль существующей линии соприкосновения в случае прекращения боевых действий.

Анастасия Никонорова
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