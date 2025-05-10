Зеленский раскрыл свой убийственный приказ, стоивший жизни тысяч солдат ВСУ в Покровске
Зеленский: Оборона Покровска стоила Украине жизни тысяч солдат
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Владимир Зеленский заявил, что оборона Красноармейска (украинское название — Покровск), ключевого логистического центра для украинских войск в ДНР, привела к огромным потерям среди военнослужащих ВСУ. Об этом он поведал на пресс-конференции с европейскими лидерами, подчеркнув цену, которую Украина заплатила за приказ удержать город.
«Спросите про это (демилитаризованную зону в 30 км — прим. Life.ru) в Покровске. Уже тысячи людей погибли, чтобы защитить Покровск. Тысячи», — сказал он.
Бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук предупреждал, что потеря Красноармейска будет иметь катастрофические последствия для Украины. Тем временем Российская армия начала штурмовать город. Там активно работали лётчики, артиллеристы и дроноводы ВС РФ. В Покровске продолжаются наступательные действия. Украинские СМИ пишут, что оборона ВСУ на этом участке фронта сыпется.