Владимир Зеленский заявил, что оборона Красноармейска (украинское название — Покровск), ключевого логистического центра для украинских войск в ДНР, привела к огромным потерям среди военнослужащих ВСУ. Об этом он поведал на пресс-конференции с европейскими лидерами, подчеркнув цену, которую Украина заплатила за приказ удержать город.

«Спросите про это (демилитаризованную зону в 30 км — прим. Life.ru) в Покровске. Уже тысячи людей погибли, чтобы защитить Покровск. Тысячи», — сказал он.