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Регион
10 мая, 10:16

«Не дёргайся, крыса!»: Медведев разрешил Зеленскому принимать европейских лидеров в Киеве

Медведев: ВС РФ не занимаются терроризмом и не ударят по лидерам ЕС в Киеве

Дмитрий Медведев. Обложка © Life.ru

Дмитрий Медведев. Обложка © Life.ru

Армия России не занимается терроризмом и не станет наносить удар по Киеву, куда сегодня прибыли европейские лидеры. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, напомнив Владимиру Зеленскому о его словах в преддверии Парада Победы в Москве, и задав риторический вопрос — какой была бы реакция киевского главаря, если бы Россия сообщила, что не может гарантировать безопасность пребывания иностранных гостей в столицы Украины?

«Что будет делать тифозная вошь с накокаиненным носом, если получит сообщение о том, что наша страна не может больше «гарантировать безопасность пребывания» европейских лидеров, которые прибыли сегодня в Киев? Ладно, не дёргайся, крыса! Наша Армия, в отличие от бандеровских ублюдков, не занимается терроризмом. Просто вспомни сегодня, урод, что нёс про парад Победы в Москве», написал Медведев в личном телеграм-канале.

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Напомним, 3 мая Владимир Зеленский публично заявил, что «не может гарантировать» безопасность лидеров стран, которые будут находиться в Москве 9 мая. Впрочем, никаких происшествий во время Парада не произошло, а киевский лидер созвал встречу «коалиции желающих» в столице Украины на следующий же день. Сегодня глава Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, а также британский и польский премьер-министры Кир Стармер и Дональд Туск прибыли в Киев.

Юрий Лысенко
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