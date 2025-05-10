«Не дёргайся, крыса!»: Медведев разрешил Зеленскому принимать европейских лидеров в Киеве

Армия России не занимается терроризмом и не станет наносить удар по Киеву, куда сегодня прибыли европейские лидеры. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, напомнив Владимиру Зеленскому о его словах в преддверии Парада Победы в Москве, и задав риторический вопрос — какой была бы реакция киевского главаря, если бы Россия сообщила, что не может гарантировать безопасность пребывания иностранных гостей в столицы Украины?

«Что будет делать тифозная вошь с накокаиненным носом, если получит сообщение о том, что наша страна не может больше «гарантировать безопасность пребывания» европейских лидеров, которые прибыли сегодня в Киев? Ладно, не дёргайся, крыса! Наша Армия, в отличие от бандеровских ублюдков, не занимается терроризмом. Просто вспомни сегодня, урод, что нёс про парад Победы в Москве», — написал Медведев в личном телеграм-канале.