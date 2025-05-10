«Не дёргайся, крыса!»: Медведев разрешил Зеленскому принимать европейских лидеров в Киеве
Медведев: ВС РФ не занимаются терроризмом и не ударят по лидерам ЕС в Киеве
Дмитрий Медведев. Обложка © Life.ru
Армия России не занимается терроризмом и не станет наносить удар по Киеву, куда сегодня прибыли европейские лидеры. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, напомнив Владимиру Зеленскому о его словах в преддверии Парада Победы в Москве, и задав риторический вопрос — какой была бы реакция киевского главаря, если бы Россия сообщила, что не может гарантировать безопасность пребывания иностранных гостей в столицы Украины?
«Что будет делать тифозная вошь с накокаиненным носом, если получит сообщение о том, что наша страна не может больше «гарантировать безопасность пребывания» европейских лидеров, которые прибыли сегодня в Киев? Ладно, не дёргайся, крыса! Наша Армия, в отличие от бандеровских ублюдков, не занимается терроризмом. Просто вспомни сегодня, урод, что нёс про парад Победы в Москве», — написал Медведев в личном телеграм-канале.
Напомним, 3 мая Владимир Зеленский публично заявил, что «не может гарантировать» безопасность лидеров стран, которые будут находиться в Москве 9 мая. Впрочем, никаких происшествий во время Парада не произошло, а киевский лидер созвал встречу «коалиции желающих» в столице Украины на следующий же день. Сегодня глава Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, а также британский и польский премьер-министры Кир Стармер и Дональд Туск прибыли в Киев.