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Регион
5 мая, 08:57

На Украине заявили о посыпавшейся обороне ВСУ под Покровском

«Страна»: Оборона ВСУ под Покровском сыпется из-за плохого взаимодействия

Фото © Shutterstock / FOTODOM / OLEH SLEPCHENKO

Фото © Shutterstock / FOTODOM / OLEH SLEPCHENKO

Оборона ВСУ под Красноармейском (украинское название — Покровск) на трассе «Покровск-Константиновка» находится под угрозой из-за недостаточной координации между подразделениями и низкой концентрации сил. Об этом сообщает издание «Страна» со ссылкой на украинского военного корреспондента Богдана Мирошникова.

Российские войска продвинулись по указанной трассе и заняли населённый пункт Новая Полтавка. Продвижение ВС РФ продолжится до тех пор, пока не будет налажено взаимодействие между украинскими подразделениями, удерживающими позиции к северу от Константиновки, и теми, кто обороняется к западу от Мирнограда.

Мирошников также отметил, что, несмотря на очевидную концентрацию российских сил на данном направлении, украинское командование направило основную часть войск на другой участок фронта, что привело к ухудшению ситуации.

Новости СВО. Армия России наступает на Константиновку, в Курской области боевики ВСУ атакуют друг друга, раскрыты доходы Зеленского, 5 мая
Новости СВО. Армия России наступает на Константиновку, в Курской области боевики ВСУ атакуют друг друга, раскрыты доходы Зеленского, 5 мая

Ранее сообщалось, что российская армия начала штурмовать Покровск в Донецкой Народной Республике (ДНР). Известно, что на территории активно работали лётчики, артиллеристы и дронщики ВС РФ. В городе продолжаются наступательные действия.

Наталья Афонина
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