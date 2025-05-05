На Украине заявили о посыпавшейся обороне ВСУ под Покровском
«Страна»: Оборона ВСУ под Покровском сыпется из-за плохого взаимодействия
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Оборона ВСУ под Красноармейском (украинское название — Покровск) на трассе «Покровск-Константиновка» находится под угрозой из-за недостаточной координации между подразделениями и низкой концентрации сил. Об этом сообщает издание «Страна» со ссылкой на украинского военного корреспондента Богдана Мирошникова.
Российские войска продвинулись по указанной трассе и заняли населённый пункт Новая Полтавка. Продвижение ВС РФ продолжится до тех пор, пока не будет налажено взаимодействие между украинскими подразделениями, удерживающими позиции к северу от Константиновки, и теми, кто обороняется к западу от Мирнограда.
Мирошников также отметил, что, несмотря на очевидную концентрацию российских сил на данном направлении, украинское командование направило основную часть войск на другой участок фронта, что привело к ухудшению ситуации.
Ранее сообщалось, что российская армия начала штурмовать Покровск в Донецкой Народной Республике (ДНР). Известно, что на территории активно работали лётчики, артиллеристы и дронщики ВС РФ. В городе продолжаются наступательные действия.