Новости СВО. Освобождена Новая Полтавка, Россия создаёт буферную зону у границы, Трамп обозначил позицию США по Украине, 23 мая Армия России окружает Константиновку и перерезала все дороги туда, в Сумской области ВС РФ выполняют указ Владимира Путина, президент США дистанцируется от Киева — дайджест Life.ru. 22 мая, 21:07 Армия России уничтожили позиции ВСУ в высотках в районе Степногорска на Запорожском направлении. Обложка © РИА «Новости» / Станислав Красильников

Донецкая Народная Республика, 23 мая

Российское оборонное ведомство подтвердило освобождение Новой Полтавки. Село располагается между Константиновкой и Красноармейском (Покровском). Военный корреспондент Александр Коц объяснил, почему потеря этого и близлежащих населённых пунктов, находящихся у трассы, соединяющей два города, является существенной для ВСУ.

— Значительный участок этой транспортной и логистической артерии перешёл под физический контроль Российской армии. Это значительно усложнит положение гарнизонов Покровска и Константиновки, — пишет Коц.

Карта СВО на 23 мая 2025 года. Освобождён населённый пункт Новая Полтавка. Фото © Telegram / https://t.me/divgen

У самой Константиновки российские войска не сбавляют темпа и наступают ещё и со стороны Часова Яра. Сообщается о взятии опорного пункта ВСУ у Озоряновки. В самой Константиновке зреет новое окружение вражеских подразделений. Все дороги находятся под контролем наших дроноводов.

Продолжаются бои на Северском направлении. Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко утверждает, что, несмотря на отсутствие проблем с боеприпасами у противника, наши штурмовики ведут бои у Григоровки и Верхнекаменского.

Курская область, 23 мая

ВСУ снова попытались зайти в Курскую область. Диверсионная группа на квадроциклах была уничтожена при подъезде к границе. Около села Весёлое ликвидировано как минимум 14 вэсэушников.

Интересный случай произошёл с уже бывшим украинским военнослужащим Владимиром Сорокой. Он рассказал, как оказался в российском плену после отправки в Курскую область.

— Мы думали, что наш блиндаж, зашли, а там ваши, они нас положили. Сказали: не рыпаться, сотрудничать и выйти, — поведал Сорока.

Пленный военнослужащий ВСУ призвал сослуживцев сложить оружие. Видео © Telegram / mod_russia

Сумская область, 23 мая

Президент России Владимир Путин на совещании с правительством заявил, что российские войска сейчас занимаются созданием буферной зоны рядом с приграничными регионами.

— Уже говорил, что было принято решение о создании буферной зоны безопасности вдоль границы! Наши вооружённые силы эту задачу решают, — сказал глава государства.

Как раз эта задача и решается в Сумской области. Необходимо это в том числе и для сокращения ударов БПЛА по российским городам. Канал «Архангел спецназа» сообщает, что пуск беспилотников осуществляется из этого региона. По данным Министерства обороны Российской Федерации, сейчас наши войска уничтожают противника в Рыжевке, Владимировке, Павловке, Окопе, Мирополье и Яблоновке.

Что Трамп рассказал европейским лидерам о России

После переговоров с Владимиром Путиным Дональд Трамп сообщил лидерам европейских государств, что Россия не собирается завершать специальную военную операцию, говорится в статье The Wall Street Journal. При этом американский президент не собирается усиливать давление на Москву для достижения мира. Более того, он не хочет вводить новые санкции.

— Это не моя война. Мы оказались втянутыми в то, в чём не должны были участвовать, — сказал Трамп после переговоров.

Источники издания заявили, что президент США уже сейчас неопределённо говорит о роли своей страны в украинском кризисе. Теперь же все ждут переговоров, которые якобы должны состояться в Ватикане в середине июня. Эту же страну для встречи представителей России и Украины назвал президент Финляндии Александр Стубб. Ему подыгрывает и глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, выдвинувший среди условий для новой встречи определение места, не упомянув продолжения диалога в Стамбуле. Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что договорённостей о новых переговорах пока нет.

Авторы Даниил Черных