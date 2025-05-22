Новости СВО. Освобождено Верхнекаменское, ВСУ попытались войти в Брянскую область, Лавров объяснил опасность перемирия, 22 мая Армия России готовится к окружению Северска, Курская область очищена от ВСУ, Сергей Лавров рассказал, как Европа и Украина используют перемирие — дайджест Life.ru. 21 мая, 21:07 Боевая работа артиллерийского расчёта самоходной пушки 2С7М «Малка» в зоне СВО. Обложка © РИА «Новости» / Станислав Красильников

Донецкая Народная Республика, 22 мая

В Донецкой Народной Республике российские войска продвигаются на Константиновском направлении. Военный блогер Юрий Подоляка сообщает о выходе к южной окраине Полтавки и Попову Яру. Вместе с этим ВС РФ обходят Яблоновку и приближаются к Степановке. На этом направлении продолжается уничтожение тыловой инфраструктуры, используемой ВСУ. Между Дружковкой и Шаховым нанесён удар по мосту через реку Казённый Торец. Так у ВСУ создалась проблема с доставкой грузов и личного состава.

На Северском направлении Армии России удалось продвинуться в жилой застройке Верхнекаменского. Предварительно, населённый пункт перешёл под контроль ВС РФ. Несколько севернее наши штурмовики также ведут наступление. Отсюда до Северска менее пяти километров. Здесь же занята большая часть Григоровки. Таким образом вырисовывается будущее окружение Северска.

Расчёт САУ «Мста-С» группировки «Центр» уничтожил опорный пункт противника на Красноармейском направлении. Видео © Telegram / mod_russia

Бойцы 90-й гвардейской танковой Витебско-Новгородской дважды Краснознамённой дивизии, входящей в группировку войск «Центр», первыми достигли границы Днепропетровской области. Судя по появившимся кадрам, граница региона из укреплений имеет только колючую проволоку.

Курская область, 22 мая

ВСУ опять попытались войти в Курскую область, но успеха не снискали. Ещё одна колонна, желавшая попасть в Новый Путь, была разбита группировкой «Север». В наступлении использовалась западная техника. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что регион полностью освобождён от противника.

— Насколько я понимаю и располагаю информацией, всем попыткам проникновения на территорию региона даётся решительный и очень жёсткий отпор, — заявил глава региона.

Карта СВО на 22 мая 2025 года. Российская Армия продвинулась в сторону Попова Яра на Константиновском направлении. Фото © Telegram / divgen

Брянская область, 22 мая

Украинские подразделения пытались проникнуть в Брянскую область. Диверсионно-разведывательную группу заметили у посёлка Выгоничи. От этого населённого пункта менее 25 километров до областного центра. Сообщается, что в группе было до 12 человек. Часть из них смогли отступить к границе.

— Попытки ВСУ забрасывать ДРГ отмечаются постоянно, что и произошло на Брянщине. Однако следует добавить, что активность ВСУ на Брянском направлении действительно возросла. Враг бьёт дронами, проводит локальные попытки атак в приграничье, так что не исключены и новые более масштабные действия, — пишет канал «Архангел спецназа».

Почему Россия не пойдёт на перемирие

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров рассказал, почему Москва отказывается от 30-дневного перемирия. По его словам, Киев сможет за это время подготовиться к продолжению боевых действий.

— Прекращение огня без каких-либо условий на месяц, а то и на подольше, чтобы мы смогли в спокойной обстановке довооружить Украину, чтобы Украина могла укрепить свои оборонительные позиции, — объяснил позицию западных стран глава внешнеполитического ведомства.

Лавров также отметил, что Россия не согласна на ситуацию вроде «перемирие, а там посмотрим».

— Нет, ребята, мы уже были в этих историях, мы так больше не хотим, — подчеркнул глава МИД России.

В Европе своих намерений не скрывают. Президент Франции Эмманюэль Макрон отверг любые предварительные условия по перемирию.

— Никаких предварительных условий: ни прекращения поставок оружия для защиты и сопротивления, ни предрешения любых переговоров, — заявил он.

Госсекретарь Марко Рубио утверждает, что Россия готовит условия для прекращения огня. Он считает, что конфликт не может завершиться военным путём, в том числе и потому, что Украина хочет вернуть то, на что нет сил.

— Как мы поняли, русские собираются выработать условия для достижения прекращения огня, что затем позволит провести более широкие переговоры, — сказал Рубио.

Российские требования нужны США для того, чтобы лучше понимать позицию России. Хотя ранее она была озвучена президентом России Владимиром Путиным: устранить первопричины этого кризиса.

Авторы Даниил Черных