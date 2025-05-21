Спецназ ГУР Украины заметили у посёлка Выгоничи Брянской области

В районе населённого пункта Выгоничи в Брянской области местные жители заметили представителей спецназа, которые, по предварительным данным, могут принадлежать Главному управлению разведки Украины. Об этом сообщает телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Как утверждают авторы сообщения, после обнаружения подозрительных лиц территорию оцепили — все дороги были перекрыты. В настоящий момент силы российских пограничников, подразделения спецназа ФСБ и Росгвардии, а также военнослужащие группировки «Север» проводят мероприятия по поиску и нейтрализации возможных диверсионных групп.