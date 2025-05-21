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Регион
21 мая, 13:51

Спецназ ГУР Украины заметили у посёлка Выгоничи Брянской области

Обложка © Пресс-служба Зеленского

Обложка © Пресс-служба Зеленского

В районе населённого пункта Выгоничи в Брянской области местные жители заметили представителей спецназа, которые, по предварительным данным, могут принадлежать Главному управлению разведки Украины. Об этом сообщает телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Как утверждают авторы сообщения, после обнаружения подозрительных лиц территорию оцепили — все дороги были перекрыты. В настоящий момент силы российских пограничников, подразделения спецназа ФСБ и Росгвардии, а также военнослужащие группировки «Север» проводят мероприятия по поиску и нейтрализации возможных диверсионных групп.

За прошедшую ночь расчёты ПВО ликвидировали 127 вражеских беспилотников над регионами РФ
За прошедшую ночь расчёты ПВО ликвидировали 127 вражеских беспилотников над регионами РФ

Как ранее сообщал Life.ru, минувшей ночью Брянская область подверглась масштабной атаке беспилотников самолётного типа. Как сообщил губернатор региона, средствами ПВО было обнаружено и сбито 41 беспилотное воздушное средство. Все попытки атаки были успешно отражены, жертв и разрушений не зафиксировано.

Александра Мышляева
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