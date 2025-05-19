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19 мая, 17:26

Путин: Необходимо найти компромисс по Украине, который устроит обе стороны

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Россия и Украина должны прийти к компромиссу в вопросе урегулирования конфликта, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства также подчеркнул, что для российской стороны самым важным условием мира является устранение первопричин кризиса.

«Вопрос, конечно, в том, чтобы российская и украинская стороны проявили максимум стремления к миру и нашли те компромиссы, которые устроили бы все стороны. При этом хочу отметить, что в целом позиция России ясна. Главное для нас — устранить первопричины этого кризиса», — сказал Путин.

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Напомним, что сегодня, 19 мая, Путин провёл телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Беседа лидеров длилась более двух часов. Глава государства назвал разговор «содержательным, откровенным и весьма полезным», поблагодарив американского лидера за участие США в возобновлении прямых переговоров Москвы и Киева.

Полина Никифорова
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