Хинштейн заявил об освобождении всей территории Курской области

На сегодняшний день освобождена вся территория Курской области, а всем попыткам ВСУ прорваться даётся отпор. Об этом заявил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

«Насколько я понимаю и располагаю информацией, всем попыткам проникновения на территорию региона дается решительный и очень жёсткий отпор», — сказал он в эфире телеканала «Россия-24».