Хинштейн заявил об освобождении всей территории Курской области
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На сегодняшний день освобождена вся территория Курской области, а всем попыткам ВСУ прорваться даётся отпор. Об этом заявил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
«Насколько я понимаю и располагаю информацией, всем попыткам проникновения на территорию региона дается решительный и очень жёсткий отпор», — сказал он в эфире телеканала «Россия-24».
Также в регионе продолжается работа по разминированию. Саперы разминировали уже около 37,5 тысяч га площади в приграничных районах, осмотрено 767 км дорог и 31 населенный пункт.
О том, что операция по освобождению Курской области от ВСУ успешно завершена, начальник Генштаба Валерий Герасимов 26 апреля доложил верховному главнокомандующему Владимиру Путину. В свою очередь президент России поблагодарил бойцов за разгром противника в приграничье. Власти региона уже поручили учредить награду за вклад в освобождение Курской области.