Убит Андрей Портнов
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 мая, 12:08

Хинштейн заявил об освобождении всей территории Курской области

Обложка © Telegram/Александр Хинштейн

Обложка © Telegram/Александр Хинштейн

На сегодняшний день освобождена вся территория Курской области, а всем попыткам ВСУ прорваться даётся отпор. Об этом заявил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

«Насколько я понимаю и располагаю информацией, всем попыткам проникновения на территорию региона дается решительный и очень жёсткий отпор», — сказал он в эфире телеканала «Россия-24».

Также в регионе продолжается работа по разминированию. Саперы разминировали уже около 37,5 тысяч га площади в приграничных районах, осмотрено 767 км дорог и 31 населенный пункт.

«Победа будет за нами!» Уроженец Курска Винокур поздравил земляков с освобождением малой Родины
«Победа будет за нами!» Уроженец Курска Винокур поздравил земляков с освобождением малой Родины

О том, что операция по освобождению Курской области от ВСУ успешно завершена, начальник Генштаба Валерий Герасимов 26 апреля доложил верховному главнокомандующему Владимиру Путину. В свою очередь президент России поблагодарил бойцов за разгром противника в приграничье. Власти региона уже поручили учредить награду за вклад в освобождение Курской области.

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Ситуация в Курской области
  • Александр Хинштейн
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar