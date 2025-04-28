«Победа будет за нами!» Уроженец Курска Винокур поздравил земляков с освобождением малой Родины
Владимир Винокур поздравил жителей Курской области с освобождением от ВСУ
Владимир Винокур. Обложка © ТАСС / Михаил Синицын
Уроженец Курска, народный артист РСФСР Владимир Винокур поздравил земляков с освобождением малой Родины от украинских оккупантов. Юморист даже не сомневался, что Армия России достигнет успеха в уничтожении боевиков ВСУ, вторгавшихся в приграничный регион.
«Для меня это событие необыкновенное. То, что случилось сейчас, это беспредел, который должен был быть наказан. И он, конечно, поимел такой финал. Я не сомневался, что наши ребята выгонят с курской земли, с моей родной, этих выродков. Всегда знал, что победа будет за нами!» — подчеркнул Винокур в интервью NEWS.ru.
Напомним, операция по освобождению Курской области от ВСУ успешно завершена, о чём начальник Генштаба Валерий Герасимов 26 апреля доложил верховному главнокомандующему Владимиру Путину. В свою очередь президент России поблагодарил бойцов за разгром противника в приграничье.