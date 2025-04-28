«Победа будет за нами!» Уроженец Курска Винокур поздравил земляков с освобождением малой Родины

Уроженец Курска, народный артист РСФСР Владимир Винокур поздравил земляков с освобождением малой Родины от украинских оккупантов. Юморист даже не сомневался, что Армия России достигнет успеха в уничтожении боевиков ВСУ, вторгавшихся в приграничный регион.