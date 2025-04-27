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Регион
Опубликовано 27 апреля 2025, 06:51
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Медведев призвал стереть нацистов с лица земли после освобождения всей Курщины

Дмитрий Медведев. Обложка © Life.ru

Дмитрий Медведев. Обложка © Life.ru

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев похвалил бойцов Российской армии за полное освобождение Курской области и отметил необходимость стереть нацистов с лица земли. По его словам, наши военные достигают успехов и на других участках фронта.

«В Светлую пасхальную неделю полностью освобождена Курская область. Накануне праздника Великой Победы наши героические воины продолжают громить врага и на других направлениях. Нацистская мразь должна навсегда исчезнуть с нашей земли!» – подчеркнул зампред Совбеза.

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Напомним, что 26 апреля российские войска полностью освободили Курскую область, о чём доложил президенту России Владимиру Путину начальник Генштаба Валерий Герасимов. Глава государства высоко оценил работу отдельных подразделений и поблагодарил военнослужащих за решающий вклад в разгром противника. Кадыров рассказал, что последует за освобождением Курщины.

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Андрей Бражников
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