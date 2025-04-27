Медведев призвал стереть нацистов с лица земли после освобождения всей Курщины
Дмитрий Медведев. Обложка © Life.ru
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев похвалил бойцов Российской армии за полное освобождение Курской области и отметил необходимость стереть нацистов с лица земли. По его словам, наши военные достигают успехов и на других участках фронта.
«В Светлую пасхальную неделю полностью освобождена Курская область. Накануне праздника Великой Победы наши героические воины продолжают громить врага и на других направлениях. Нацистская мразь должна навсегда исчезнуть с нашей земли!» – подчеркнул зампред Совбеза.
Напомним, что 26 апреля российские войска полностью освободили Курскую область, о чём доложил президенту России Владимиру Путину начальник Генштаба Валерий Герасимов. Глава государства высоко оценил работу отдельных подразделений и поблагодарил военнослужащих за решающий вклад в разгром противника. Кадыров рассказал, что последует за освобождением Курщины.