Глава российского МИД Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с армянским коллегой Араратом Мирзояном заявил, что западные призывы к прекращению огня на Украине являются тактической уловкой. По его словам, истинная цель таких предложений — предоставить Киеву временную передышку для перевооружения и укрепления оборонительных позиций.

«Прекращение огня без каких-либо условий на месяц, а то и на подольше, чтобы мы смогли в спокойной обстановке довооружить Украину, чтобы Украина могла укрепить свои оборонительные позиции», — отметил глава российской дипломатии.

Лавров обратил внимание на кардинальное изменение риторики западных стран. Если ранее представители ЕС и НАТО настаивали на продолжении боевых действий до «стратегического поражения» России, то теперь они выступают за временное перемирие. Российский министр расценивает это как попытку выиграть время для наращивания военного потенциала Украины.

Отдельно глава российского МИД раскритиковал позицию Франции, назвав её «враждебной» по отношению к России. Он обвинил президента Эмманюэля Макрона и французское правительство в демонстрации откровенной ненависти к Москве. Эти заявления прозвучали в контексте обсуждения возможных поставок французского вооружения Армении.

Лавров подчеркнул, что Россия рассматривает подобные инициативы Запада как неискренние, направленные исключительно на укрепление военного потенциала Украины под прикрытием мирных предложений.