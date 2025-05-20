У ВСУ осталось ресурсов лишь на 30 дней, поэтому украинские власти и требуют перемирия именно на этот срок. Об этом журналистам заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Картаполов высказался о кризисе в Европе и требовании Украины. Видео © Life.ru

«Почему они так рьяно кричат про 30 дней немедленного перемирия? Да потому что, по большому счёту, по моим оценкам, у Украины как раз на 30 дней осталось ресурсов для того, чтобы вести активные боевые действия. После этого, скорее всего, мы уже вряд ли увидим от них такие активные действия. И европейские партнёры об этом хорошо осведомлены и прекрасно это знают. <…> Но мы им навстречу не пойдём», — заявил парламентарий.

Картаполов отметил, что европейская экономика сейчас находится в глубоком кризисе, который, по его мнению, является прямым следствием отказа Европы от связей с Россией, включая дешёвые энергоносители. Он также обвинил европейские страны в том, что они пытаются решить экономические проблемы путём милитаризации и искусственно раздувают образ «российской угрозы» для оправдания своих военных расходов.