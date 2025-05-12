В МИД РФ раскрыли мотивы Запада, пытающегося навязать Москве 30-дневное перемирие
Захарова: Запад выступает за 30-дневное перемирие, чтобы у Киева была передышка
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что инициатива западных стран о 30-дневном перемирии на Украине преследует единственную цель — дать Киеву возможность восстановить силы для дальнейшего противостояния с Россией. Комментарий дипломата был опубликован на сайте внешнеполитического ведомства.
По словам Захаровой, Германия и Франция, как выяснилось, использовали Минские соглашения как предлог, чтобы помочь Украине подготовиться к военному конфликту. Она сослалась на признания экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель и бывшего французского президента Франсуа Олланда, которые фактически подтвердили, что те договорённости были лишь способом выиграть время для усиления украинской армии.
«Сегодня те же страны добиваются 30-дневного перемирия, чтобы дать Киеву передышку для восстановления военного потенциала и продолжения противостояния с Россией», — подчеркнула Захарова.
Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин призвал Киев вернуться к прямым переговорам, прерванным в 2022 году. Глава государства предложил встречу делегаций в Стамбуле 15 мая. Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности организовать переговоры. Главарь киевского режима Владимир Зеленский ответил, что Украина согласится на это предложение только после того, как РФ пойдёт на 30-дневное перемирие. При этом позже он заявил о готовности встретиться с Путиным в Стамбуле, хотя об участии лидера РФ в переговорах на данном этапе не говорилось.