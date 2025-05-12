Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что инициатива западных стран о 30-дневном перемирии на Украине преследует единственную цель — дать Киеву возможность восстановить силы для дальнейшего противостояния с Россией. Комментарий дипломата был опубликован на сайте внешнеполитического ведомства.





По словам Захаровой, Германия и Франция, как выяснилось, использовали Минские соглашения как предлог, чтобы помочь Украине подготовиться к военному конфликту. Она сослалась на признания экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель и бывшего французского президента Франсуа Олланда, которые фактически подтвердили, что те договорённости были лишь способом выиграть время для усиления украинской армии.

«Сегодня те же страны добиваются 30-дневного перемирия, чтобы дать Киеву передышку для восстановления военного потенциала и продолжения противостояния с Россией», — подчеркнула Захарова.